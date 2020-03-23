2020-03-23T19:44:39+03:00
Спорт

Дзюба «воет на Луну» от скуки и грусти во время домашнего карантина

Нападающий «Зенита» признал, что ему некуда девать энергию, но дети спасают
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Артем Дзюба рассказал о том, как ему трудно пережить карантин.Артем Дзюба рассказал о том, как ему трудно пережить карантин.Фото: Александр ГЛУЗ
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что ему тяжело сидеть дома на карантине до начала апреля и не заниматься любимым делом. По ироничным словам форварда, он выходит на балкон, чтобы повыть на Луну, ведь на улицу выходить нежелательно. Также Дзюба отметил, что русские люди слегка беспечно относятся к угрозе распространения коронавируса.

- Что меня поражает, так это что русские не сдаются. Весь мир на карантине, а нам все нипочем. Пока не «рубанет» как следует, не дойдет максимально. Недавно же только, 5-6 дней назад, подвезли тесты, а мы не болеем, проспиртованы все, красавцы просто! – цитирует нападающего пресс-служба «Зенита».

Дзюба благодарен детям, поскольку они продолжают держать его в тонусе играми в баскетбол, футбол и хоккей. Немного спасает и беговая дорожка, на которой раньше занималась только его жена.

- А так нам дали тренировочную программу. Но я безумно скучаю по футболу, мне невыносимо трудно. Тяжело дается вся эта ситуация. Плюс у меня же была небольшая травма, становлюсь мнительным. Мне плохо без футбола, я кайфую от тренировок, не могу без игр. Не хватает драйва, эмоций, не знаю, куда девать энергию, - говорит Артем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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