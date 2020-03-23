2020-03-23T20:35:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Чиновницу из Смольного госпитализировали по подозрению на коронавирус

У сотрудницы комитета по молодежной политики наблюдаются симптомы ОРВИ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Чиновницу из Смольного с симптомами ОРВИ госпитализировали в инфекционную больницу для проверки на коронавирус.Чиновницу из Смольного с симптомами ОРВИ госпитализировали в инфекционную больницу для проверки на коронавирус.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Чиновницу из Смольного госпитализировали в больницу имени Боткина по подозрению на коронавирус. Так называемое эпидемиологическое расследование показало, что сотрудница комитета по молодежной политике контактировала с гражданами, которые прилетели из-за границы.

- Сейчас у нее наблюдаются симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Комитет по молодежной политике находится в отдельно стоящем здании. Уже установлен круг контактов заболевшей с другими сотрудниками. Проведены все необходимые исследования, госслужащие четко соблюдают режим самоизоляции и работают дистанционно, - отметили в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в Петербурге на текущий момент наблюдается высокий спрос на анализы на коронавирус. Однако врачи просят здоровых петербуржцев воздержаться от тестов. Дело в том, что нагрузка на лабораторию сейчас просто колоссальная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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