Женщина на «Шкоде» сбила двух дорожных рабочих на трассе Р-23

23 Март 2020 2020-03-23T21:05:43+03:00

Около Гатчины "автоледи" наехала на двух дорожных работников. Фото: vk.com/dorinspb

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23 марта около 16:00 «Шкода Кодиак» наехала на двух дорожных рабочих на трассе Р-23. Все произошло на 38-м километре федеральной дороги. Женщина, находившаяся за рулем иномарки, среди белого дня не заметила мужчин на краю проезжей части. Как итог – травмы и больница.

- За рулем «Шкоды» находилась женщина 1985 года рождения. Управляя машиной, она совершила наезд на двух работников, производящих ремонт автомобиля на краю проезжей части. В результате ДТП оба пешехода возрастом 29 и 54 лет получили травмы средней степени тяжести. Их госпитализировали в больницу города Гатчина, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель «Шкоды» в аварии не пострадала. По факту ДТП все еще проводится тщательная проверка.

Ранее «КП-Петербург» писала о том, что на ЗСД прямо по «встречке» проехался лихач. Сейчас его разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU