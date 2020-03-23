Истошно вопящего водителя задержали инспекторы ДПС в Пушкине

23 Март 2020 2020-03-23T21:29:10+03:00

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Под вечер 23 марта инспекторы ДПС, отвечающие за Пушкинский район, задержали неадекватного водителя машины на улице Новодеревенской у дома №19А. Он вел себя крайне агрессивно: бросался в истерику, сожмурив глаза и ударяя ногами по салону автомобиля сотрудников ГИБДД, а затем, как ни в чем не бывало, спокойно отвечал на вопросы стражей порядка.

Задержанным оказался житель Шушар Евгений, родившийся в 1983 году. Алкоголем от мужчины не пахло, поэтому сотрудники ДПС вызвали на место скорую помощь. Предварительно, Евгений был под наркотиками. Задержанный водитель заверял, что чувствует себя в порядке, но в это время к нему уже мчались медики.

- Инспекторы ДПС задержали водителя в наркотическом опьянении. Успели, пока не сбил кого-нибудь. По признакам – бутират. Уехал в больницу с передозировкой, - сообщает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Пушкинскому району.

Мужчина вел себя, мягко говоря, неадекватно. Фото: vk.com/dorinspb

Истошно вопящего водителя под наркотиками поймали в Пушкине.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU