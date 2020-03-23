Из заброшенного дома в поселке Песочный вор вытащил 150 тысяч долларов США

23 Март 2020 2020-03-23T22:41:28+03:00

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В Курортном районе грабитель одного из домов в поселке Песочном обогатился на 12 миллионов рублей. Дело в том, что хозяин отсутствовал в своем «гнездышке» с 15 ноября 2019 года по 21 марта 2020 года. Дом был предоставлен самому себе. Там уютно хранились 150 тысяч долларов. Видимо, кто-то прознал про «сокровище» и тайно «зашел» в гости. Когда обнаружилась пропажа, хозяин пошел к правоохранительным органам.

- 23 марта в полицию Курортного района обратился мужчина 1962 года рождения, который сообщил, что неизвестный злоумышленник тайно похитил 150 тысяч долларов из дома на улице Новгородской в поселке Песочный. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Новгородская улица выглядит контрастно – на ней рядовые дачные домики соседствуют с шикарными коттеджами. Однако не сообщается, на какой конкретно участок наведался воришка.

ИСТОЧНИК KP.RU