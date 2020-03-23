Медпункты могут появиться на предприятиях Петербурга
На петербургских предприятиях могут появиться медицинские пункты там, где их раньше не было. Эту инициативу поддержал губернатор Северной столицы на заседании промышленного совета. Градоначальник призвал руководителей крупных предприятий заботиться о безопасности своих работников во время угрозы распространения коронавируса.
- Сейчас во многих компаниях уже приняли соответствующие меры профилактики: наладили температурный контроль, стали обрабатывать помещения дезинфицирующими средствами. Работникам старшего поколения по возможности предоставляют внеочередной отпуск, - передает пресс-служба Смольного.
Специалисты отметили, что коронавирус «ударил» по предприятиям Петербурга, ведь уже заметны последствия вроде недопоставок комплектующих изделий и компонентов в отраслях фармацевтики, радиоэлектроники и легкой промышленности. На все это влияют и «качели» на валютном рынке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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