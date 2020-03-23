Медпункты могут появиться на предприятиях Петербурга

23 Март 2020 2020-03-23T22:23:13+03:00

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На петербургских предприятиях могут появиться медицинские пункты там, где их раньше не было. Эту инициативу поддержал губернатор Северной столицы на заседании промышленного совета. Градоначальник призвал руководителей крупных предприятий заботиться о безопасности своих работников во время угрозы распространения коронавируса.

- Сейчас во многих компаниях уже приняли соответствующие меры профилактики: наладили температурный контроль, стали обрабатывать помещения дезинфицирующими средствами. Работникам старшего поколения по возможности предоставляют внеочередной отпуск, - передает пресс-служба Смольного.

Специалисты отметили, что коронавирус «ударил» по предприятиям Петербурга, ведь уже заметны последствия вроде недопоставок комплектующих изделий и компонентов в отраслях фармацевтики, радиоэлектроники и легкой промышленности. На все это влияют и «качели» на валютном рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU