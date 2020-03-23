Иномарка снесла пенсионерку на тротуаре в Московском районе

23 Март 2020 2020-03-23T22:46:43+03:00

На Варшавской улице столкнулись иномарки, одна из которых затем влетела в пешехода. Фото: vk.com/spb_today

Три человека пострадали после столкновения «Киа» и «Рено» на улице Варшавской

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Днем 23 марта на перекрестке Варшавской улицы и Ленинского проспекта столкнулись «Киа» и «Рено». За рулем первой иномарки сидела 40-летняя женщина. Предварительно, именно она виновата в аварии.

- «Киа» совершила столкновение с «Рено», за рулем которого находился мужчина 1967 года рождения. От удара первую иномарку отбросило на тротуар, где она затем наехала на 63-летнюю пенсионерку, - воссоздали ДТП на словах в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Все участники аварии оказались в больнице. Оба водителя, как и несчастный пешеход, получили травмы средней степени тяжести. По факту ДТП инспекторы ГИБДД все еще проводят проверку. Судя по фотографиям с места происшествия, опубликованных в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», машинам предстоит дорогостоящий ремонт. Также «автоледи» снесла и забор у газона на тротуаре.

ИСТОЧНИК KP.RU