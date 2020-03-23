2020-03-23T23:09:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Листовки с правилами защиты от коронавируса появились в почтовых ящиках петербуржцев

2,5 млн инструкций скоро окажутся в руках многих горожан
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В почтовых ящиках петербуржцев начали появляться листовки с информацией о мерах защиты от коронавируса.В почтовых ящиках петербуржцев начали появляться листовки с информацией о мерах защиты от коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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С 23 марта петербуржцы могут найти в своих почтовых ящиках листовки с информацией о мерах противодействия угрозе распространения коронавируса. Инструкций напечатали прилично – сразу 2,5 миллиона копий. Скоро их всех разнесут по почтовым ящикам. Но и это не все. Отдельные листовки ждут тех, кто приехал в Северную столицу из-за границы.

- Таких инструкций изготовлено около 50 тысяч. Вскоре появятся и листовки с правилами того, как вести себя в режиме самоизоляции. Их будут печатать на обратной стороне квитанций за коммунальные услуги, - рассказала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

Напомним, что каждый горожанин, вернувшийся в Северную столицу из-за рубежа обязан оповестить о своем приезде свою районную поликлинику или позвонить по телефону 112. Затем путешественника ждет 14-дневный карантин. Нарушителей самоизоляции будут искать с помощью 40 тысяч камер видеонаблюдения и полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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