2020-03-23T23:54:54+03:00
Происшествия

Суд арестовал агрессивную пару, толкавшую посетителей «Галереи»

Горе-родственники выражались нецензурной бранью и вели себя буйно, пугая людей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге арестовали на 5 суток буйных посетителей ТРЦ "Галерея".В Петербурге арестовали на 5 суток буйных посетителей ТРЦ "Галерея".Фото: Артем КИЛЬКИН
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Смольнинский районный суд Петербурга отправил под назидательный арест двух родственников, буянивших утром 19 марта в ТРЦ «Галерея». Мужчины почувствовали себя хозяевами торгово-развлекательного центра и начали вызывающе себя вести, толкаясь с посетителями и поливая их грубыми словами из «ведра» нецензурной брани.

- На замечание охранников они не реагировали и продолжали нарушать общественный порядок в месте массового скопления граждан. Полиция доставила их в суд, где им назначили наказание в виде административного ареста на срок 5 суток каждому за мелкое хулиганство, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Свою вину мужчины, к слову, признали.

Добавим, что это не первый случай буйного поведения посетителей в «Галерее» в 2020 году. Ранее «Комсомолка» писала о массовой драке молодежи в одном из общепитов в ТРЦ. В ходе потасовки в ход шли стулья. Троих участников драки оперативно задержали полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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