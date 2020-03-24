2020-03-24T00:28:02+03:00
Происшествия

Из-за незаконной рубки леса в Ленобласти завели уголовное дело на компанию из Краснодара

По мнению следствия, Киришское лесничество скрыло факт рубки за взятку в 5 млн рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки леса.В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки леса.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Компанию «Краснодаргазстрой» из одноименного южного города обвинили в незаконной рубке леса в Ленобласти. По мнению следствия и межрайонной природоохранной прокуратуры, Киришскому лесничеству щедро заплатили за уничтожение зеленых насаждений. Теперь виновным из руководства грозит до 4 лет лишения свободы.

- Прокуратура осуществляла надзор за деятельностью органов предварительного расследования по уголовному делу о получении взятки размером в 5 миллионов рублей должностными лицами ЛОГКУ «Ленобллес». В ходе проверок выявлен факт сокрытия руководством Киришского лесничества незаконных рубок во время строительства газопровода на территории района, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

В итоге из уголовного дела о взятке появилось другое – о рубке. Природоохранная прокуратура обещает всерьез проконтролировать расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роковые красотки охмурили молодого петербуржца и украли его деньги
74-летняя пенсионерка накинулась с ножом на мужа и дочь в Петербурге
Онлайн-спектакли театров Петербурга бьют рекорды по просмотрам
Из-за незаконной рубки леса в Ленобласти завели уголовное дело на компанию из Краснодара
Суд арестовал агрессивную пару, толкавшую посетителей «Галереи»
Загорелся торговый павильон у станции метро «Старая Деревня»
Листовки с правилами защиты от коронавируса появились в почтовых ящиках петербуржцев
Иномарка снесла пенсионерку на тротуаре в Московском районе
Медпункты могут появиться на предприятиях Петербурга
Из заброшенного дома в поселке Песочный вор вытащил 150 тысяч долларов США
Истошно вопящего водителя задержали инспекторы ДПС в Пушкине
Женщина на «Шкоде» сбила двух дорожных рабочих на трассе Р-23
Чиновницу из Смольного госпитализировали по подозрению на коронавирус
Вандалы осквернили кладбище у Александро-Невской лавры
Дзюба «воет на Луну» от скуки и грусти во время домашнего карантина
Строительство Широтной скоростной магистрали начнут в 2020 году
Часть Приморского шоссе закроют для транспорта из-за прокладки водовода
После «гонок» по встречке на ЗСД полиция проведет проверку
Больше никаких пробок: выделенная полоса для общественного транспорта появится в Санкт-Петербурге
В Петербурге наказали охранника, грозившегося выгнать незрячего покупателя из-за собаки-поводыря
Библиотекари Петербурга прочитали детям 127 сказок по телефону
Смольный переведет 10% чиновников на удаленку
В Петербурге из-за коронавируса резко упали перевозки на метро и в наземном транспорте
Танки пошли на Москву: ремонт тридцати Т-34 для парада на Красной площади завершили в Санкт-Петербурге
Суд арестовал замдиректора психоневрологического интерната по делу о растрате средств пациентов и взятках