Из-за незаконной рубки леса в Ленобласти завели уголовное дело на компанию из Краснодара

24 Март 2020 2020-03-24T00:28:02+03:00

По мнению следствия, Киришское лесничество скрыло факт рубки за взятку в 5 млн рублей

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Компанию «Краснодаргазстрой» из одноименного южного города обвинили в незаконной рубке леса в Ленобласти. По мнению следствия и межрайонной природоохранной прокуратуры, Киришскому лесничеству щедро заплатили за уничтожение зеленых насаждений. Теперь виновным из руководства грозит до 4 лет лишения свободы.

- Прокуратура осуществляла надзор за деятельностью органов предварительного расследования по уголовному делу о получении взятки размером в 5 миллионов рублей должностными лицами ЛОГКУ «Ленобллес». В ходе проверок выявлен факт сокрытия руководством Киришского лесничества незаконных рубок во время строительства газопровода на территории района, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

В итоге из уголовного дела о взятке появилось другое – о рубке. Природоохранная прокуратура обещает всерьез проконтролировать расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU