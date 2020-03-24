Из-за незаконной рубки леса в Ленобласти завели уголовное дело на компанию из Краснодара
Компанию «Краснодаргазстрой» из одноименного южного города обвинили в незаконной рубке леса в Ленобласти. По мнению следствия и межрайонной природоохранной прокуратуры, Киришскому лесничеству щедро заплатили за уничтожение зеленых насаждений. Теперь виновным из руководства грозит до 4 лет лишения свободы.
- Прокуратура осуществляла надзор за деятельностью органов предварительного расследования по уголовному делу о получении взятки размером в 5 миллионов рублей должностными лицами ЛОГКУ «Ленобллес». В ходе проверок выявлен факт сокрытия руководством Киришского лесничества незаконных рубок во время строительства газопровода на территории района, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.
В итоге из уголовного дела о взятке появилось другое – о рубке. Природоохранная прокуратура обещает всерьез проконтролировать расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU