Онлайн-спектакли театров Петербурга бьют рекорды по просмотрам

24 Март 2020 2020-03-24T00:51:16+03:00

Уже 2 миллиона жителей Северной столицы окультурились, не выходя из дома в условиях угрозы коронавируса

Изменить размер текста: A A

Петербургские театральные постановки, концерты, экскурсии и лекции, организованные в формате онлайн, бьют рекорды. Как отметили в Смольном, идея культурного досуга на дому в условиях изоляции из-за распространения коронавируса пришлась по душе горожанам. В итоге бесплатные трансляции различных событий с 21 марта приковали у экранов компьютеров и гаджетов около 2 миллионов человек.

- Каждую театральную постановку посмотрели от 50 до 70 тысяч человек. В их числе были жители Дальнего Востока, Калининграда, центральной России, Прибалтики, Германии и Испании. Отметим, что онлайн-марафон культурных событий под названием #безантракта будет продолжен, - рассказывают в комитете по культуре Петербурга.

Напомним, «Комсомолка» подробно писала, в каких театрах и музеях Петербурга можно себя занять в виртуальном формате во время пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU