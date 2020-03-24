2020-03-24T00:51:16+03:00
Звезды

Онлайн-спектакли театров Петербурга бьют рекорды по просмотрам

Уже 2 миллиона жителей Северной столицы окультурились, не выходя из дома в условиях угрозы коронавируса
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге зафиксировали повышенный интерес к онлайн-спектаклям.В Петербурге зафиксировали повышенный интерес к онлайн-спектаклям.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербургские театральные постановки, концерты, экскурсии и лекции, организованные в формате онлайн, бьют рекорды. Как отметили в Смольном, идея культурного досуга на дому в условиях изоляции из-за распространения коронавируса пришлась по душе горожанам. В итоге бесплатные трансляции различных событий с 21 марта приковали у экранов компьютеров и гаджетов около 2 миллионов человек.

- Каждую театральную постановку посмотрели от 50 до 70 тысяч человек. В их числе были жители Дальнего Востока, Калининграда, центральной России, Прибалтики, Германии и Испании. Отметим, что онлайн-марафон культурных событий под названием #безантракта будет продолжен, - рассказывают в комитете по культуре Петербурга.

Напомним, «Комсомолка» подробно писала, в каких театрах и музеях Петербурга можно себя занять в виртуальном формате во время пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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