74-летняя пенсионерка накинулась с ножом на мужа и дочь в Петербурге

24 Март 2020 2020-03-24T01:20:19+03:00

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74-летняя петербурженка что-то не поделила с мужем и дочерью в ходе совместного распития алкоголя, схватилась за нож и изрезала их. Все произошло вечером 22 марта в квартире одного из домов на улице Белградской. Посиделки в гостях у дочери закончились кровавой разборкой. Раненая женщина чудом успела позвонить в полицию и сообщить, что ее режет собственная мать.

- Оба пострадавших госпитализированы в НИИ скорой помощи. У 70-летнего мужа нападавшей пенсионерки диагностировали резаную рану лба. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии и отправлен на амбулаторное лечение. С его дочерью все куда хуже – ее опрашивать нельзя, она в тяжелом состоянии с множественными проникающими колото-резаными ранениями брюшной полости, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Неадекватная пенсионерка пока находится в полиции. В отношении нее возбудили административное производство по статье за мелкое хулиганство. Но пожилой женщине может грозить и уголовная ответственность. Пока что правоохранительные органы ждут справку о точном диагнозе пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU