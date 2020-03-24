2020-03-24T01:49:08+03:00
Происшествия

Роковые красотки охмурили молодого петербуржца и украли его деньги

Подвыпивший парень вышел из бара на Конюшенной площади и познакомился с хитрыми девушками
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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22-летнего парня обокрали находчивые роковые красотки прямо в центре Петербурга.22-летнего парня обокрали находчивые роковые красотки прямо в центре Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В центре Петербурга роковые красавицы оставили без денег пьяного 22-летнего парня. Молодой человек выпивал в одном из баров на Конюшенной площади в минувший выходной. Около 05:00 он собрался домой, но по дороге встретил девушек за рулем «Киа». Слово за слово и подружки заманили легкую добычу в свои "амурные сети".

- Они катались около 1,5 часов и общались. К 7 утра машина остановилась на Малоохтинской набережной. Парень вышел покурить. Девушки тут же поспешили уехать с места. Молодой человек ничего не понял и добрался домой своим ходом. Затем к вечеру он обнаружил пропажу денег на банковской карте, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Девушки оставили парня без 25 тысяч рублей. Сначала он горевал из-за того, что его бросили, а теперь начал злиться на свою беспечность. Делать было нечего – оставалось пойти в полицию. Поиск красоток уже ведется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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