Погода в Петербурге 24 марта: Облачно и до плюс 6

24 Март 2020 2020-03-24T07:54:46+03:00

Во вторник, 24 марта, в Петербурге будет тепло и слабый ветер Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Вторая половина первого весеннего месяца в Петербурге более подвержена температурным скачкам. Если днем в городе солнце прогревает воздух до плюсовых показателей, то ночью отметки термометра падают ниже нуля. Утро вторника, 24 марта, в Северной столице выдалось прохладным – ноль градусов, при этом с учетом ветра и повышенной влажности воздуха до 71 процента, ощущается как минус 5. Однако уже днем показатели поднимутся до плюс 4-6 градусов.

- Во вторник, 24 марта, в Петербурге ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура воздуха днем прогреется до плюс 4-6 градусов. Атмосферное давление все еще высокое, но начало понижаться. Утром 24 марта отметка барометра оказалась на уровне 777 миллиметров ртутного столба.

Синоптики дали также прогноз на весну и лето 2020 года в Петербурге. Апрель и май выдадутся еще прохладными, а лето будет теплым, но без температурных рекордов.

ИСТОЧНИК KP.RU