Несчастная лиса умерла в муках после драки с собакой в Репино

24 Март 2020 2020-03-24T08:16:14+03:00

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Лиса скончалась прямо на глазах людей в поселке Репино, что под Петербургом. Вечером в понедельник, 23 марта, местная жительница во время прогулки с собакой нашла бедное животное, которое забилось под небольшой навес, окруженный рабицей. С первого взгляда сразу стало понятно, лисе очень плохо и она умирает. Женщина забила тревогу: звонила в МЧС, 112, но, по ее словам, все отказались помочь. В итоге за помощью она обратилась в социальные сети.

- Она еще живая, дышит и шевелит ушками. Позвонила в десятки организаций, все отказали, в 112 дали телефон который не отвечает. Приехать забрать и помочь никто не может к сожалению. Что делать? – растерянно спросила женщина.

Лису с видео местные жители узнали и рассказали, что накануне ее задрала большая собака породы тибетский мастиф. По всей видимости, такой встречи она перенести не смогла и тихо уползла умирать.

Некоторые неравнодушные все же спохватились и попытались организовать перевозку животного в центр реабилитации диких животных «Велес». Но не успели.

- Спасибо огромное всем за помощь. Лиса умерла к сожалению. Завтра ее с утра заберут специалисты, - огорченно рассказала женщина.

Лиса умерла в Репино после схватки с собакой .

ИСТОЧНИК KP.RU