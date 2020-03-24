МЧС вырезали водителя из легковушки после столкновения с грузовиком на Стачек

24 Март 2020 2020-03-24T08:36:35+03:00

МЧС доставали водителя из легковушки после столкновения с грузовиком на Стачек в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

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Серьезная авария произошла рано утро в Петербурге. Около 6 часов во вторник, 24 марта, на проспекте Стачек столкнулись грузовик и легковушка марок «Хендай». Машины столкнулись «лоб в лоб» на дороге из-за того, что один из водителей выехал на встречную полосу движения. Спасать мужчин пришлось сотрудникам МЧС.

- На путепрооде в Автово у метро «Грета» перелетела через отбойник в лоб грузовичку. МЧС пришлось гидроножницами резать легковую, чтобы достать водителя, - рассказали в соцсети очевидцы.

По данным ГИБДД, авария произошла в 6:10 часов утра у дома 79 по проспекту Стачек. Легковой автомобиль, за рулем которого находился 57-летний водитель, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и произвел столкновение с грузовиком под управлением мужчины, возраст которого устанавливается.

В результате водитель легковушки госпитализирован в тяжелом состоянии, второй получит травмы средней степени тяжести. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU