Стрит-арт с музейным трамваем на Херсонской закрасили после жалобы в интернете

24 Март 2020 2020-03-24T09:14:56+03:00

Стрит-арт с музейным трамваем в Петербурге уничтожили после жалобы в интернете Фото: СОЦСЕТИ

Изменить размер текста: A A

Жителей Херсонской улицы в Петербурге полтора года радовал стрит-арт на электрическом шкафу в виде музейного трамвая. Однако однажды утром они заметили, что рисунок закрасили. Вечером в понедельник, 23 марта, петербуржцы пожаловались в социальной сети, что красивого изображения больше нет, а на его месте осталась просто серая краска.

На месте красивого рисунка остался слой серой краскиФото: СОЦСЕТИ

- На днях рисунок был уничтожен коммунальными службами, которые еще год назад гордились этим шкафом. Но серые краска и мышление взяли верх, - написали в соцсети неравнодушные.

Местные жители рассказали, что арт-объект никогда не трогали даже рекламщики. Они забивали афишами соседние шкафы, двери и фасады домов. А музейный трамвай всегда оставался нетронутым.

Рисунок уничтожен после жалобы анонимаФото: СОЦСЕТИ

Горожане выяснили, откуда «растут ноги». Оказалось, что аноним пожаловался на граффити и потребовал его закрасить. Некто разместил 10 марта запись на портале «Наш Петербург» с просьбой убрать арт-объект. После этого рисунка не стало.

ИСТОЧНИК KP.RU