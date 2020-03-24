Труп голой женщины с изрезанными гениталиями нашли в Новой Ладоге

24 Март 2020 2020-03-24T09:41:25+03:00

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Жуткую картину обнаружила жительница города Новая Ладога Волховского района Ленинградской области, когда вернулась в квартиру своего сожителя. Днем в понедельник, 23 марта, 47-летняя женщина получила странное смс-сообщение от своего возлюбленного, а когда пришла к нему, то мужчины не было, а в комнате лежал изуродованный труп.

- Полиции женщина пояснила, что ранее проживала с сожителем в съемной квартире в доме 1 по микрорайону «В», но после ссоры ушла. Около 9 часов утра она получила от мужчины смс-сообщение: «Прощай, я уезжаю! Эта тварь меня подставила», - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В телефонном разговоре с любовником она узнала, что в квартире труп, а куда он уезжает – не сказал. Она отправилась в квартиру и там, в комнате, на диване под пледом нашла голый труп женщины. У нее была изрезана грудь, живот и половые губы. В прямой кишке находилось инородное тело. Труп, как выяснилось позже, принадлежал 56-летней местной жительнице.

Женщина вызвала полицию. В тот же день правоохранители задержали мужчину на железнодорожной станции «Волховстрой-1». Выяснилось, что с убитой он расписал спиртное, а в ходе ссоры изрезал ее ножом и сбежал.

Сейчас подозреваемый задержан. По факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU