Подросток пропал без вести, найдя труп своего отца в Петербурге

24 Март 2020 2020-03-24T10:06:07+03:00

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Полиция Петербурга разыскивала подростка, который пропал без вести, увидев жуткую картину. В воскресенье, 22 марта, 15-летний мальчик, которому 24 марта исполнилось 16 лет, вернулся из интерната домой в квартиру на проспекте Металлистов. Но вместо встречи с родителем, там он обнаружил труп своего отца.

- 23 марта в полицию обратился 21-летний представитель органов опеки, который сообщил о пропаже 15-летнего воспитанника интерната. По его словам, мальчик пришел домой, где нашел труп своего отца. После этого подросток сбежал, не дождавшись полиции, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Стражи порядка выехали на вызов на адрес проживания мальчика. Несколько раз звонили в дверь, но никто не открывал дверь. Позже еще одну попытку предпринял работник опеки, который все же нашел подростка.

Перепуганный мальчик был дома, откуда полицейские забрали его и отправили в детскую больницу. Проверка по делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU