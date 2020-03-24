С Фрунзенского райсуда сорвали и украли российский флаг

24 Март 2020 2020-03-24T10:38:56+03:00

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Полицейские Фрунзенского района ищут трех хулиганов, которые в ночь на 23 марта сняли и унесли государственный флаг России со здания местного районного суда, расположенного на Курской улице, дом 3.

- 23 марта в 10:07 в дежурную часть ГУ МВД через 112 поступило сообщение от секретаря Фрунзенского районного суда о том, что трое мужчин сняли со здания государственный флаг РФ, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Прибывшим на место оперативникам женщина рассказала, что с наступлением ночи неизвестные сняли флаг и просто убежали. Отсмотрев видеозапись с камер наблюдения, стражи порядка установили приметы подозреваемых.

Это трое молодых мужчин двое в темных куртках и один в светлой. Их приметы переданы всем патрулям. За такую шалость, как могло показаться хулиганам, грозит реальный уголовный срок. По статье «кража» предусмотрена ответственность до двух лет лишения свободы. Вопрос о возбуждении дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU