2020-03-24T10:52:45+03:00
Происшествия

Иконы Николая Чудотворца и Казанской Божьей матери украли в Ленобласти

Изображения святых забрал неизвестный мужчина, который залез в чужой дом
Лилия КОЗЛОВА
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В поселке Анино украли две иконыВ поселке Анино украли две иконыФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Полиция Ломоносовского района Ленинградской области расследует дело о пропаже икон. В понедельник, 23 марта, в дежурную часть обратилась 61-летняя жительница поселка Анино. Она рассказала, что утром неизвестный человек влез в ее частный дом и похитил изображения двух святых, которые были обрамлены в серебро.

- Кража произошла около 12 часов утра 23 марта в одном из домов по улице Шоссейное в Анино. Неизвестный, проник в окно и украл две иконы в серебристом корпусе – икону Николая Чудотворца размером 10 на 15 сантиметров и изображение Казанской Божьей матери размером 8 на 10 сантиметров, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Хозяйка дома пояснила, что иконы купила в 1980-м году, значительной материальной ценности они не представляют. Но имеют духовную ценность.

Также женщина смогла описать вора. По ее словам это был худой мужчина, ростом 180 сантиметров. На вид ему было 25-30 лет, светлые волосы. Одет был в светло-серую куртку, светлые штаны и такого же цвета кепку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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