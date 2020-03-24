Для борьбы с коронавирусом Петербург закупит еще 150 аппаратов ИВЛ за полмиллиарда рублей

24 Март 2020 2020-03-24T11:01:02+03:00

Для пациентов с подозрением на коронавирус купят еще 150 аппаратов ИВЛ. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Больницы Санкт-Петербурга получат еще 150 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Необходимое для обеспечения жизнедеятельности больных с подозрением на коронавирус оборудование закупят на деньги Фонд обязательного медстрахования.

- За счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга планируется закупить около 150 единиц аппаратов ИВЛ. На эти цели будет потрачено более полумиллиарда рублей, - сообщает пресс-служба Фонда.

Купленные аппараты ИВЛ отправят в Боткинскую больницу, где находится основная масса пациентов с подозрениями на коронавирус, а также взрослые и детские стационары Петербурга и Городская станция скорой медицинской помощи.

Известно, что коронавирус протекает на фоне тяжелой пневмонии, при которой искусственная вентиляция легких жизненно необходима.

Также за счет фонда ОМС закупят облучатели-рециркуляторы для дезинфекции воздуха, бронхоскопы, рентген и УЗИ-аппараты и другое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU