Для борьбы с коронавирусом Петербург закупит еще 150 аппаратов ИВЛ за полмиллиарда рублей
Больницы Санкт-Петербурга получат еще 150 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Необходимое для обеспечения жизнедеятельности больных с подозрением на коронавирус оборудование закупят на деньги Фонд обязательного медстрахования.
- За счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга планируется закупить около 150 единиц аппаратов ИВЛ. На эти цели будет потрачено более полумиллиарда рублей, - сообщает пресс-служба Фонда.
Купленные аппараты ИВЛ отправят в Боткинскую больницу, где находится основная масса пациентов с подозрениями на коронавирус, а также взрослые и детские стационары Петербурга и Городская станция скорой медицинской помощи.
Известно, что коронавирус протекает на фоне тяжелой пневмонии, при которой искусственная вентиляция легких жизненно необходима.
Также за счет фонда ОМС закупят облучатели-рециркуляторы для дезинфекции воздуха, бронхоскопы, рентген и УЗИ-аппараты и другое оборудование.
ИСТОЧНИК KP.RU