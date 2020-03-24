2020-03-24T11:08:58+03:00
Общество

Исторические пушки, украденные 6-го северного форта, подняли со дна Финского залива

Восемь чугунных стволов были похищены в 2018 году [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Исторические пушки, украденные в Кронштадте, нашли на дне Финского залива спустя два годаИсторические пушки, украденные в Кронштадте, нашли на дне Финского залива спустя два годаФото: принтскрин видео.
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В Кронштадте нашли чугунные пушки, которые еще в 2018 году были украдены с батареи 6-го северного форта. Как стало известно во вторник, 24 марта 2020 года, исторические стволы оказались на дне Финского залива, откуда их подняли при содействии Главного командования Военно-Морского Флота Министерства Обороны РФ.

- Восемь стволов чугунных пушек были похищены в 2018 году. После этого было возбуждено уголовное дело, а их поиск был поставлен на особый контроль Прокуратуры Кронштадтского района, - рассказали в ФГБУК АУИПИК по СЗФО.

Четыре пушки были обнаружены 7 октября 2019 года в промышленной зоне города Кронштадта в районе КАД. Предполагалось, что часть из похищенных пушек находится на дне Финского залива, неподалеку от 6-ой Северной Батареи.

Из восьми похищенных - семь столбов из пушечных стволов являлись частью конструкции южной ограды внутреннего двора, и один пушечный ствол располагался на постаменте южного причала. Вес одного ствола составляет около 4-х тонн. Предположить, что столбы такой массы и объема злоумышленники решат похитить и, более того, вывезти с морского форта, было практически не возможно.

К сожалению, в 90-е годы большинство фортов были разграблены и до недавнего времени никем не охранялись. В настоящее время Батарея северная №6 находится под охраной.

Исторические пушки, украденные с 6-ой Северной батареи, подняли со дна в Кронштадте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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