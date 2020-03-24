2020-03-24T11:18:46+03:00
Общество

Петербуржцев призывают жаловаться о подорожании продуктов из-за коронавируса

«Горячая линия» по обеспечению продовольственной безопасности запущена в Смольном
Петр КИБЕР
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Смольный открыл "горячую линию" для жалоб и помощи.Смольный открыл "горячую линию" для жалоб и помощи.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга запустил «горячую линию» для жителей города и предпринимателей. На нее можно как пожаловаться на отсутствие продуктов в магазинах или их подорожании, так и о проблемах самого бизнеса.

- С 23 марта 2020 года по многоканальному телефону «горячей линии» 498 85 01 принимаются обращения жителей Санкт-Петербурга и организаций, находящихся в кризисной ситуации из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, - сообщает пресс-служба ведомства.

В рабочие дни с 9:00 до 18:00 на звонки предпринимателей ответят специалисты «Центра контроля качества», которые запишут жалобы о сложностях финансово хозяйственной деятельности организаций, которые столкнулись со спадом клиентов из-за ограничений, или вовсе были вынуждены временно закрыться. Так, отельеры, рестораторы устроители концертов уже попросили помощи от города, опасаясь массовых увольнений.

От горожан же ждут сигналов об отсутствии товаров первой необходимости в магазинах, о росте цен на эти товары и по другим вопросам защиты прав потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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