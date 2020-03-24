2020-03-24T11:37:50+03:00
Звезды

Бесплатные онлайн-спектакли за выходные посмотрели 2 миллиона человек

Все они стали зрителями фестиваля #безантракта
Петр КИБЕР
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Петербуржцев приглашают посмотреть онлайн-спектакли и постановки. Фото: vk.com/onlinefestspbПетербуржцев приглашают посмотреть онлайн-спектакли и постановки. Фото: vk.com/onlinefestspb
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Коронавирус внес свои коррективы в культурную жизнь Санкт-Петербурга. Из-за запрета на массовые мероприятия свыше 50 человек, пришлось закрыть театры, музеи, выставочные галереи и так далее. Но в век интернета из всего есть выход, поэтому экскурсии и спектакли решили показывать онлайн. Для этого был организован фестиваль #безантракта, а его зрителями всего за пару дней стали почти два миллиона человек.

- В минувшие выходные около 2 млн зрителей воспользовались возможностью посмотреть анонсы и бесплатные трансляции спектаклей петербургских театров в режиме .Каждую театральную постановку увидели от 50 до 70 тысяч человек, сообщает пресс-служба городского Комитета по культуре.

Причем бесплатные трансляции смотрятне только петербуржцы и жители Ленинградской области, но и с Дальнего Востока, из Калининграда, Центральной России, Прибалтики, Германии и Испании.

Не прекращается онлайн-фестиваль и в будние дни. Ежедневно в 15:00 и 19:00 зрителей ждут у экранов. С расписанием спектаклей можно ознакомиться на страничке проекта ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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