2020-03-24T11:42:09+03:00
Происшествия

Подросток попал в больницу после взрыва петарды на улице Композиторов

Мини-взрывчатку в парня бросили двое прохожих
Лилия КОЗЛОВА
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Подросток пострадал от взрыва петарды в ПетербургеПодросток пострадал от взрыва петарды в ПетербургеФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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В Петербурге в детскую больницу с множественными ожогами попал подросток, житель Выборгского района. Как стало известно, в ночь на вторник, 24 марта, его госпитализировали из дома 29, корпус 3, по улице Композиторов. Серьезные ожоги он получил из-за петарды, которую кинули в него прохожие.

- В 22:42 часов 23 марта 16-летний мальчик сам обратился в больницу и сообщил об ожогах. Он рассказал, что они произошли от петарды, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По словам подростка, в 19:20 часов возле дома, где он проживает, двое молодых людей 20-22 лет кинули в него петарду и попали прямо в голову.

Подросток был госпитализирован с термическими ожогами третьей степени головы и шеи. Состояние его оценивается как средней тяжести. Сейчас правоохранители проводят проверку и разыскивают двоих неизвестных молодых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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