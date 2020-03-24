Осиротевших медвежат из Ленобласти отправили в детсад

24 Март 2020 2020-03-24T14:28:00+03:00

На новом месте малыши будут учиться бегать, лазать и прыгать. Их уже ждет игровая зона Фото: СОЦСЕТИ

Три бравых парня Буян, Балу и Боня, а также медведица Маша для этого уже достаточно окрепли

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Косолапая братия, которую в Центре спасения медвежат-сирот называют мохнатой командой, готова ко второму этапу реабилитации. В их числе - трое братьев из Ленобласти - Балу, Буян и Боня, которых в конце февраля обнаружили в лесу в Бокситогорском районе. Их мама, испугавшись лесорубов, сбежала, а несчастные чуть не погибли.

После чудесного спасения малышей передали в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Сначала косолапые были в своего рода яслях, где набирались сил, а теперь переезжают в детский сад. «Медвежий домик», как называется их новое пристанище, уже ждет новых постояльцев.

Всего на новое место отправятся 13 осиротевших детенышей. Перед этим всех их необходимо взвесить. Как это происходит, видно на кадрах, которые опубликовали сотрудники Центра в своем сообществе. Процедура эта долгая и утомительная настолько, что один из малышей нашел чашу весов весьма удобным для сна местечком и задремал.

В Медвежьем домике для малышей оборудована игровая зона, где косолапые будут учиться навыкам, которые пригодятся им в дикой природе. В детсаду мохнатая команда будет содержаться до конца марта – начала апреля.

Time has come/Время пришло..

ИСТОЧНИК KP.RU