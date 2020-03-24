2020-03-24T14:28:00+03:00
Дом. Семья

Осиротевших медвежат из Ленобласти отправили в детсад

Три бравых парня Буян, Балу и Боня, а также медведица Маша для этого уже достаточно окрепли
Алина ЧЕМЕРИС
Поделиться:
На новом месте малыши будут учиться бегать, лазать и прыгать. Их уже ждет игровая зонаНа новом месте малыши будут учиться бегать, лазать и прыгать. Их уже ждет игровая зонаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Косолапая братия, которую в Центре спасения медвежат-сирот называют мохнатой командой, готова ко второму этапу реабилитации. В их числе - трое братьев из Ленобласти - Балу, Буян и Боня, которых в конце февраля обнаружили в лесу в Бокситогорском районе. Их мама, испугавшись лесорубов, сбежала, а несчастные чуть не погибли.

После чудесного спасения малышей передали в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Сначала косолапые были в своего рода яслях, где набирались сил, а теперь переезжают в детский сад. «Медвежий домик», как называется их новое пристанище, уже ждет новых постояльцев.

Всего на новое место отправятся 13 осиротевших детенышей. Перед этим всех их необходимо взвесить. Как это происходит, видно на кадрах, которые опубликовали сотрудники Центра в своем сообществе. Процедура эта долгая и утомительная настолько, что один из малышей нашел чашу весов весьма удобным для сна местечком и задремал.

В Медвежьем домике для малышей оборудована игровая зона, где косолапые будут учиться навыкам, которые пригодятся им в дикой природе. В детсаду мохнатая команда будет содержаться до конца марта – начала апреля.

Time has come/Время пришло..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество поездов в петербургском метро уменьшилось
С 30 марта всех школьников Петербурга отправят на домашнее обучение
Из-за коронавируса в Петербурге закрываются фудкорты и отменяются мероприятия в торговых центрах
В Ленобласти рассказали, как учиться школьникам во время коронавируса
Собянин предлагает запретить петербуржцам старше 65 лет выходить из дома из-за коронавируса
Режим повышенной готовности в Петербурге из-за коронавируса: МЧС напомнило о важности самоизоляции прибывшим из-за границы
Суд освободил от уголовной ответственности мужчину, зарезавшего ребенка в детском саду Нарьян-Мара
Муфтий Петербурга попросил мусульман не обниматься и не здороваться за руку
Из-за карантина по коронавирусу в Петербурге закрываются фитнес-клубы и бассейны
Стало известно, для кого и в каких банкоматах ограничат выдачу наличных
Икону «Спас Нерукотворный» привезли в Петербург
Врач из Петербурга создала угрозу заражения пациентов коронавирусом
Сотрудница «Газпрома» перевела мошенникам 4 миллиона рублей
Необычно большая пробка образовалась на Приморском проспекте
Движение по улице Ленина закроют на три недели
Штормовой ветер накроет Петербург в среду, 25 марта
Женщина погибла при пожаре на Таллинском шоссе
Дело историка-расчленителя Олега Соколова поступило в петербургский суд
Дачу Фаберже просят спасти от разрушения
Свесив ноги вниз: Школьники, по случаю каникул, устроили тусовку на крыше многоэтажки