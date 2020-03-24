Дачу Фаберже просят спасти от разрушения

24 Март 2020 2020-03-24T12:39:45+03:00

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Историческое здание дачи Фаберже в Петербурге практически «дышит на ладан». Во вторник, 24 марта, председатель комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников и истории и культуры Сергей Макаров заявил о необходимости безотлагательно провести первоочередные противоаварийные работы дома, расположенного в Осиновой Роще.

Здание находится в очень аварийном состоянииФото: Павел РОМАНОВ

- КГИОП в декабре 2019 года выдал задание на проведение работ по сохранению памятника, однако до настоящего времени проектная документация в комитет так и не поступила. Также необходимо принять меры по ограничению доступа посторонних лиц и обеспечить охрану, - отметили в комитете.

«Дача Фаберже» является памятником усадебной архитектуры XIX века, находится в аварийном состоянии. В соответствии с условиями охранного обязательства работы по реставрации объекта должны быть завершены до середины 2022 года.

После пожара в 80-х годах его ни разу не восстанавливалиФото: Павел РОМАНОВ

Дачный участок на Дибунской дороге глава ювелирной фирмы Карл Густавович Фаберже купил у графа Левашова в 1883 году. Изначально дача представляла собой деревянную двухэтажную постройку. К дому примыкали одноэтажные оранжерея и терраса. В 1980-х годах на даче произошел пожар, который нанес ущерб преимущественно крыше основного дома, корпусов.

ИСТОЧНИК KP.RU