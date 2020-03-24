2020-03-24T12:39:45+03:00
Общество

Дачу Фаберже просят спасти от разрушения

Председатель КГИОП Петербурга заявил о необходимости срочных протиаварийных работ
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
КГИОП напомнил о необходимости принять неотложные меры по сохранению дачи ФабержеКГИОП напомнил о необходимости принять неотложные меры по сохранению дачи ФабержеФото: Павел РОМАНОВ
Изменить размер текста:

Историческое здание дачи Фаберже в Петербурге практически «дышит на ладан». Во вторник, 24 марта, председатель комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников и истории и культуры Сергей Макаров заявил о необходимости безотлагательно провести первоочередные противоаварийные работы дома, расположенного в Осиновой Роще.

Здание находится в очень аварийном состоянии Фото: Павел РОМАНОВ

Здание находится в очень аварийном состоянииФото: Павел РОМАНОВ

- КГИОП в декабре 2019 года выдал задание на проведение работ по сохранению памятника, однако до настоящего времени проектная документация в комитет так и не поступила. Также необходимо принять меры по ограничению доступа посторонних лиц и обеспечить охрану, - отметили в комитете.

«Дача Фаберже» является памятником усадебной архитектуры XIX века, находится в аварийном состоянии. В соответствии с условиями охранного обязательства работы по реставрации объекта должны быть завершены до середины 2022 года.

После пожара в 80-х годах его ни разу не восстанавливали Фото: Павел РОМАНОВ

После пожара в 80-х годах его ни разу не восстанавливалиФото: Павел РОМАНОВ

Дачный участок на Дибунской дороге глава ювелирной фирмы Карл Густавович Фаберже купил у графа Левашова в 1883 году. Изначально дача представляла собой деревянную двухэтажную постройку. К дому примыкали одноэтажные оранжерея и терраса. В 1980-х годах на даче произошел пожар, который нанес ущерб преимущественно крыше основного дома, корпусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дело историка-расчленителя Олега Соколова поступило в петербургский суд
Дачу Фаберже просят спасти от разрушения
Свесив ноги вниз: Школьники по случаю каникул устроили тусовку на крыше многоэтажки
Музеи Ленобласти открыли виртуальные выставки
Подросток попал в больницу после взрыва петарды на улице Композиторов
Бесплатные онлайн-спектакли за выходные посмотрели 2 миллиона человек
Петербуржцев призывают жаловаться о подорожании продуктов из-за коронавируса
Исторические пушки, украденные 6-го северного форта, подняли со дна Финского залива
Для борьбы с коронавирусом Петербург закупит еще 150 аппаратов ИВЛ за полмиллиарда рублей
Иконы Николая Чудотворца и Казанской Божьей матери украли в Ленобласти
С Фрунзенского райсуда сорвали и украли российский флаг
Подросток пропал без вести, найдя труп своего отца в Петербурге
Труп голой женщины с изрезанными гениталиями нашли в Новой Ладоге
Стрит-арт с музейным трамваем на Херсонской закрасили после жалобы в интернете
МЧС вырезали водителя из легковушки после столкновения с грузовиком на Стачек
Несчастная лиса умерла в муках после драки с собакой в Репино
Погода в Петербурге 24 марта: Облачно и до плюс 6
Роковые красотки охмурили молодого петербуржца и украли его деньги
74-летняя пенсионерка накинулась с ножом на мужа и дочь в Петербурге
Онлайн-спектакли театров Петербурга бьют рекорды по просмотрам
Из-за незаконной рубки леса в Ленобласти завели уголовное дело на компанию из Краснодара
Суд арестовал агрессивную пару, толкавшую посетителей «Галереи»