Свесив ноги вниз: Школьники по случаю каникул устроили тусовку на крыше многоэтажки

24 Март 2020 2020-03-24T12:37:29+03:00

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Каникулы, начавшиеся у школьников по всей России, совпали с ограничительными мерами по коронавирусу. И тут оказалось, что многие дети предоставлены сами себе, а занять их нечем. И они развлекаются, как могут, например устраивают тусовку на крыше многоэтажки. Именно такое «сборище» заметила напротив своего дома жительница Приморского района.

- Школьники на каникулах - гуляют по крышам, фотографируются, сидят на краю, свесив ноги. Родители, а вы знаете, как проводят время ваши дети? – пишет паблик «Лахта онлайн».

На видео, которое сняла с квадрокоптера местная жительница, хорошо видны подростки, находящиеся на крыше без присмотра. Сами ребята такому вниманию были явно не рады и показав несколько оскорбительных жестов поспешили скрыться.

И первый вопрос у петербуржцев возник к управляющей компании: «Почему не закрыт выход на чердак и крышу?».Впрочем, многие вспомнили молодость и как сами занимались подобным.

Но и к родителям школьников тоже есть замечания. Если делом заинтересуется полиция, то мамам и папам придется ответить на несколько неприятных вопросов.

В Петербурге школьники устроили тусовку на крыше многоэтажки.Видео: vk.com/lahta_spb / Людмила Полозова

ИСТОЧНИК KP.RU