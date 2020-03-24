Дело историка-расчленителя Олега Соколова поступило в петербургский суд

24 Март 2020 2020-03-24T12:51:48+03:00

Дело историка Соколова, обвиняемого в убийстве, поступило в суд в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Материалы переданы судье, к производству пока не приняты

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Уголовное дело жестокого убийства молодой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко наконец-то дошло до суда. Во вторник, 24 марта, Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал дело в отношении историка Олега Соколова, обвиняемого в том, что он не просто убил девушку, но еще хладнокровно расчленил ее, а после избавился от тела, сбросив по частям его в реку Мойку.

- С 2:36 по 3:00 ночи 8 ноября 2019 года Соколов, находясь по месту своего проживания, в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности взял незаконно хранящийся в квартире обрез, изготовленный из 5,6-мм охотничьего карабина "ТОЗ-17-01", и произвел из него с близкой дистанции выстрел в голову Ещенко, после чего сдавил руками шею потерпевшей, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Видя, что девушка еще подает признаки жизни, Соколов еще три раза выстрелил в голову девушке. После этого историк еще сутки хранил труп дома и только в ночь на 9 ноября расчленил его с помощью илы-ножовки по дереву, двух кухонных ножей и топора, а затем выбросил в Мойку.

Материалы дела переданы судье, к производству пока не приняты.

Сам же Соколов много раз говорил, что очень любил девушку и собирался на ней жениться.

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ИСТОЧНИК KP.RU