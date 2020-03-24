Женщина погибла при пожаре на Таллинском шоссе
Трагедией стал пожар в частном доме, произошедший утром 24 марта в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Здесь, на Таллинском шоссе вспыхнул частный коттедж. На место происшествия тут же примчались пожарные и врачи скорой помощи.
- 11:37 Красносельский район, Таллинское шоссе, д. 61. По всей площади горел частный жилой дом, одноэтажный с мансардой, размером 6х4 метра, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.
О столбе дыма, поднимавшемся в небо, сообщили в соцсетях и местные жители.
- Что-то горит и сильно дымит в частном секторе рядом со станцией Лигово. Скорая и пожарные на месте, - писали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
В 12.07 пожарные справились с огнем и сумели локализовать пламя, однако при разборе завалов спасатели нашли тело погибшей. Ей оказалась женщина 1959 года рождения.
Причины смерти и возникновения возгорания установят дознаватели.
ИСТОЧНИК KP.RU