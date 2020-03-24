Движение по улице Ленина закроют на три недели
Новые ограничения ждут петербургских автомобилистов со среды, 25 марта. Об адресах, на которых из-за работ ограничат или вовсе закроют проезд, сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).
- С 25 марта по 13 апреля в связи с производством работ по прокладке электрокабеля закрывается направление движения транспорта по улице Ленина от Малого проспекта к Большому проспекту Петроградской стороны, - предупреждает пресс-служба ГАТИ.
Водителям советуют заранее продумывать маршрут движения и выбирать пути объезда. Впрочем, учитывая, насколько в Петроградском районе сложная дорожная обстановка, пробок не избежать.
Другой адрес ограничений – на юго-западе города. С 25 марта и почти на два месяца, до 2 мая будет ограничен проезд по улице Доблести у улицы Маршала Захарова. Тут работы проводит петербургский «Водоканал».
ИСТОЧНИК KP.RU