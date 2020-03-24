Движение по улице Ленина закроют на три недели

24 Март 2020 2020-03-24T13:31:57+03:00

А почти до конца мая ограничат проезд по улице Доблести

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Новые ограничения ждут петербургских автомобилистов со среды, 25 марта. Об адресах, на которых из-за работ ограничат или вовсе закроют проезд, сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

- С 25 марта по 13 апреля в связи с производством работ по прокладке электрокабеля закрывается направление движения транспорта по улице Ленина от Малого проспекта к Большому проспекту Петроградской стороны, - предупреждает пресс-служба ГАТИ.

Водителям советуют заранее продумывать маршрут движения и выбирать пути объезда. Впрочем, учитывая, насколько в Петроградском районе сложная дорожная обстановка, пробок не избежать.

Другой адрес ограничений – на юго-западе города. С 25 марта и почти на два месяца, до 2 мая будет ограничен проезд по улице Доблести у улицы Маршала Захарова. Тут работы проводит петербургский «Водоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU