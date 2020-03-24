Необычно большая пробка образовалась на Приморском проспекте

24 Март 2020 2020-03-24T13:52:42+03:00

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В связи с тем, что многие жители Петербурга перешли в режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, загруженность дорог снизилась. Поэтому на этом фоне необычно смотрится пробка, образовавшаяся утром во вторник, 24 марта, на Приморском проспекте по направлению в центр. В остальном дороги свободны.

- Неожиданно плотное движение в 11 часов на Приморском проспекте. Загруженность магистрали в центр — 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного, - говорится в отчете сервиса «Яндекс».

В целом максимальная загруженность дорог утром во вторник составила 4 балла, что на 2 балла меньше, чем обычно. На ряде магистралей было отмечено нехарактерно свободное для данного времени движение. Это Заневский проспект - проспект Косыгина в центр, Московский проспект в центр, Пискаревский проспект в центр.

Наиболее загруженные магистрали утром: Московское шоссе из центра и в центр, Невский проспект к Дворцовой площади и Витебский проспект в центр.

ИСТОЧНИК KP.RU