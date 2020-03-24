Сотрудница «Газпрома» перевела мошенникам 4 миллиона рублей

24 Март 2020 2020-03-24T13:52:47+03:00

Женщине позвонили «из банка» и сказали, что ее деньги находятся под угрозой

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Круглой суммы в четыре миллиона рублей лишилась жительница Санкт-Петербурга, работающая главным специалистом в дочерней компании «Газпрома». Средства, лежавшие на ее банковских счетах, оказались в руках мошенников. Причем не без ее же помощи.

- 23 марта в полицию обратилась женщина 1969 года рождения с заявлением о том, что около недели назад ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что с ее банковского счета хотят похитить деньги, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Чтобы не потерять накопленное, «сотрудник банка» предложил перевести средства на указанный им счет. Несмотря на очевидную сомнительность затеи, женщина попалась на уловку мошенника и за несколько приемов перевела четыре миллиона рублей злоумышленникам.

Денег, как и лже-банкира, после этого она больше не видела. Поняв, что ее обманули, дама пошла в полицию.

Напомним, что ранее таким же способом неизвестный обманул четверых пенсионерок на 1,7 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU