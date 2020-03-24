Сотрудница «Газпрома» перевела мошенникам 4 миллиона рублей
Круглой суммы в четыре миллиона рублей лишилась жительница Санкт-Петербурга, работающая главным специалистом в дочерней компании «Газпрома». Средства, лежавшие на ее банковских счетах, оказались в руках мошенников. Причем не без ее же помощи.
- 23 марта в полицию обратилась женщина 1969 года рождения с заявлением о том, что около недели назад ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что с ее банковского счета хотят похитить деньги, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Чтобы не потерять накопленное, «сотрудник банка» предложил перевести средства на указанный им счет. Несмотря на очевидную сомнительность затеи, женщина попалась на уловку мошенника и за несколько приемов перевела четыре миллиона рублей злоумышленникам.
Денег, как и лже-банкира, после этого она больше не видела. Поняв, что ее обманули, дама пошла в полицию.
Напомним, что ранее таким же способом неизвестный обманул четверых пенсионерок на 1,7 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU