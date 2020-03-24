Врач из Петербурга создала угрозу заражения пациентов коронавирусом
Главное следственное управление Следкома России по Петербургу начало проверку в отношении женщины-врача, которая создала угрозу заражения коллег и пациентов коронавирусом. Вернувшись из поездки в Таиланд она не стала сидеть дома на 14-дневном карантине, а сразу вышла на работу.
- Из материалов проверки, поступивших из полиции, следует, что 32-летняя женщина, работающая врачом в одной из частных медицинских клиник, 15 марта 2020 года прибыла в Санкт-Петербург из Таиланда, где зафиксированы случаи заболевания населения коронавирусной инфекцией COVID-19, - сообщает пресс-служба петербургского управления СК.
Несмотря на то, что всем гражданам, вернувшимся из заграничной поездки нужно сообщать об этом по экстренному номеру 112, после чего оставаться в самоизоляции, даже если нет симптомов болезни, врач решила иначе.
17 марта она вышла работу, где выполняла свои обязанности в штатном режиме. Этим, как считают следователи, поставила в опасность жизнь и здоровье персонала и пациентов клиники, так как могла быть переносчиком инфекции.
Решение о возбуждении дела примут по итогам проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU