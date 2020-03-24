Врач из Петербурга создала угрозу заражения пациентов коронавирусом

24 Март 2020 2020-03-24T14:07:13+03:00

Женщина вернулась из поездки в Таиланд, но не стала сидеть на карантине и вышла на работу

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Главное следственное управление Следкома России по Петербургу начало проверку в отношении женщины-врача, которая создала угрозу заражения коллег и пациентов коронавирусом. Вернувшись из поездки в Таиланд она не стала сидеть дома на 14-дневном карантине, а сразу вышла на работу.

- Из материалов проверки, поступивших из полиции, следует, что 32-летняя женщина, работающая врачом в одной из частных медицинских клиник, 15 марта 2020 года прибыла в Санкт-Петербург из Таиланда, где зафиксированы случаи заболевания населения коронавирусной инфекцией COVID-19, - сообщает пресс-служба петербургского управления СК.

Несмотря на то, что всем гражданам, вернувшимся из заграничной поездки нужно сообщать об этом по экстренному номеру 112, после чего оставаться в самоизоляции, даже если нет симптомов болезни, врач решила иначе.

17 марта она вышла работу, где выполняла свои обязанности в штатном режиме. Этим, как считают следователи, поставила в опасность жизнь и здоровье персонала и пациентов клиники, так как могла быть переносчиком инфекции.

Решение о возбуждении дела примут по итогам проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU