Стало известно, для кого и в каких банкоматах ограничат выдачу наличных
На сайте ЦБ появились рекомендации банкам о соблюдении профилактических мер предосторожности при обслуживании клиентов в условиях распространения коронавируса. Их несколько. Например, выдерживать деньги в банке не меньше трех дней, принимать деньги от населения только в масках и одноразовых перчатках, дезинфицировать терминалы. А еще - ограничить работу банкоматов с системой рециркуляции наличных денег. Именно этот пункт вызвал неоднозначную реакцию в некоторых СМИ, которые восприняли это чуть ли не как запрет на выдачу наличных в принципе.
Журналисты kp.ru выяснили, что на самом деле большинство банкоматов у нас настроены либо на выдачу денег, либо на одновременную выдачу и прием наличных (в таком случае два потока не перемешиваются, а идут в разные кассеты. Деньги, полученные от клиентов, идут в одну кассету и потом забираются инкассаторами и отправляются в банк. А деньги, выдаваемые клиентам, идут из другой кассеты. И это уже «чистые» деньги).
Получается, что в письме ЦБ речь идет об относительно небольшом количестве современных устройств, работающих по технологии ресайклинга.
- Мы рекомендуем гражданам больше использовать безналичные формы оплаты, в частности бесконтактные. Это позволит ограничить распространение коронавируса при использовании наличных денег, - пояснил заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Демиденко.
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ИСТОЧНИК KP.RU