Стало известно, для кого и в каких банкоматах ограничат выдачу наличных

24 Март 2020 2020-03-24T14:23:16+03:00

Выдачу наличных ограничат только для банкоматов, где можно и вносить, и снимать деньги.

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На сайте ЦБ появились рекомендации банкам о соблюдении профилактических мер предосторожности при обслуживании клиентов в условиях распространения коронавируса. Их несколько. Например, выдерживать деньги в банке не меньше трех дней, принимать деньги от населения только в масках и одноразовых перчатках, дезинфицировать терминалы. А еще - ограничить работу банкоматов с системой рециркуляции наличных денег. Именно этот пункт вызвал неоднозначную реакцию в некоторых СМИ, которые восприняли это чуть ли не как запрет на выдачу наличных в принципе.

Журналисты kp.ru выяснили, что на самом деле большинство банкоматов у нас настроены либо на выдачу денег, либо на одновременную выдачу и прием наличных (в таком случае два потока не перемешиваются, а идут в разные кассеты. Деньги, полученные от клиентов, идут в одну кассету и потом забираются инкассаторами и отправляются в банк. А деньги, выдаваемые клиентам, идут из другой кассеты. И это уже «чистые» деньги).

Получается, что в письме ЦБ речь идет об относительно небольшом количестве современных устройств, работающих по технологии ресайклинга.

- Мы рекомендуем гражданам больше использовать безналичные формы оплаты, в частности бесконтактные. Это позволит ограничить распространение коронавируса при использовании наличных денег, - пояснил заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Демиденко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU