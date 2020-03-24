2020-03-24T14:23:16+03:00
Экономика

Стало известно, для кого и в каких банкоматах ограничат выдачу наличных

Центробанк дал рекомендации, как избежать распространения коронавируса
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Выдачу наличных ограничат только для банкоматов, где можно и вносить, и снимать деньги.Выдачу наличных ограничат только для банкоматов, где можно и вносить, и снимать деньги.
Изменить размер текста:

На сайте ЦБ появились рекомендации банкам о соблюдении профилактических мер предосторожности при обслуживании клиентов в условиях распространения коронавируса. Их несколько. Например, выдерживать деньги в банке не меньше трех дней, принимать деньги от населения только в масках и одноразовых перчатках, дезинфицировать терминалы. А еще - ограничить работу банкоматов с системой рециркуляции наличных денег. Именно этот пункт вызвал неоднозначную реакцию в некоторых СМИ, которые восприняли это чуть ли не как запрет на выдачу наличных в принципе.

Журналисты kp.ru выяснили, что на самом деле большинство банкоматов у нас настроены либо на выдачу денег, либо на одновременную выдачу и прием наличных (в таком случае два потока не перемешиваются, а идут в разные кассеты. Деньги, полученные от клиентов, идут в одну кассету и потом забираются инкассаторами и отправляются в банк. А деньги, выдаваемые клиентам, идут из другой кассеты. И это уже «чистые» деньги).

Получается, что в письме ЦБ речь идет об относительно небольшом количестве современных устройств, работающих по технологии ресайклинга.

- Мы рекомендуем гражданам больше использовать безналичные формы оплаты, в частности бесконтактные. Это позволит ограничить распространение коронавируса при использовании наличных денег, - пояснил заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Демиденко.

Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество поездов в петербургском метро уменьшилось
С 30 марта всех школьников Петербурга отправят на домашнее обучение
Из-за коронавируса в Петербурге закрываются фудкорты и отменяются мероприятия в торговых центрах
В Ленобласти рассказали, как учиться школьникам во время коронавируса
Собянин предлагает запретить петербуржцам старше 65 лет выходить из дома из-за коронавируса
Режим повышенной готовности в Петербурге из-за коронавируса: МЧС напомнило о важности самоизоляции прибывшим из-за границы
Суд освободил от уголовной ответственности мужчину, зарезавшего ребенка в детском саду Нарьян-Мара
Муфтий Петербурга попросил мусульман не обниматься и не здороваться за руку
Из-за карантина по коронавирусу в Петербурге закрываются фитнес-клубы и бассейны
Стало известно, для кого и в каких банкоматах ограничат выдачу наличных
Икону «Спас Нерукотворный» привезли в Петербург
Врач из Петербурга создала угрозу заражения пациентов коронавирусом
Сотрудница «Газпрома» перевела мошенникам 4 миллиона рублей
Необычно большая пробка образовалась на Приморском проспекте
Движение по улице Ленина закроют на три недели
Штормовой ветер накроет Петербург в среду, 25 марта
Женщина погибла при пожаре на Таллинском шоссе
Дело историка-расчленителя Олега Соколова поступило в петербургский суд
Дачу Фаберже просят спасти от разрушения
Свесив ноги вниз: Школьники, по случаю каникул, устроили тусовку на крыше многоэтажки