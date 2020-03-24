2020-03-24T15:13:45+03:00
Общество

Муфтий Петербурга попросил мусульман не обниматься и не здороваться за руку

А пожилым прихожанам Равиль-Хазрат Панчеев вовсе рекомендует оставаться дома
Алина ЧЕМЕРИС
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Муфтий посоветовал имамам сделать пятничную проповедь короче, а верующим – не обниматься и не здороваться за рукуМуфтий посоветовал имамам сделать пятничную проповедь короче, а верующим – не обниматься и не здороваться за рукуФото: Олег ЗОЛОТО
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Муфтий Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Равиль-Хазрат Панчеев обратился к мусульманам с призывом неукоснительно соблюдать все меры предосторожности, связанные с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте городского правительства.

Лидер петербургских мусульман заявил о необходимости ежедневно убирать помещения мечетей, молельных домов и прилегающих территорий, тщательно мыть руки и соблюдать правила личной гигиены. Кроме того, муфтий призвал прихожан надолго не задерживаться в храмах после молитвы, а единоверцев пожилого возраста – и вовсе отказаться от походов в мечети и молиться дома.

Равиль-Хазрат Панчеев также напомнил мусульманам, что тем, кто вернулся из-за границы менее, чем три недели назад, вход в молельные дома и храмы запрещен. То же самое касается людей с симптомами простуды.

- Важно отказаться от выездов за пределы Российской Федерации, воздержаться от путешествий к святым местам и посещения родственников в другой стране, - подчеркнул духовный лидер мусульман Северо-Запада.

Кроме того, муфтий посоветовал имамам сделать пятничную проповедь короче, а верующим – не обниматься и не здороваться за руку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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