Из-за карантина по коронавирусу в Петербурге закрываются фитнес-клубы и бассейны
В связи с пандемией нового вируса в Северной столице принимаются новые меры безопасности. Из-за карантина в Петербурге закроются фитнес-клубы и бассейны. Все посещение будет приостановлено с четверг, 26 марта, на неопределенное время, предварительно, до 30 апреля включительно.
- В Петербурге из-за коронавируса временно приостановят работу фитнес-клубы и плавательные бассейны. Ограничения начнут действовать в четверг, 26 марта, - говорится в распоряжении главного государственного санитарного врача по городу.
Единственные, кто сможет продолжить тренировки – это только профессиональные спортсмены и члены спортивных сборных России.
Напомним, что в Петербурге приняты ряд мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Так, горожанам запрещено посещать мероприятия численностью более 50 человек. Закрыты музеи и театры, а также кинотеатры.
Число зараженных коронавирусом 24 марта в Петербурге увеличилось. Сейчас с подтвержденным диагнозом в Боткина находятся 19 петербуржцев и трое жителей Ленобласти.
ИСТОЧНИК KP.RU
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