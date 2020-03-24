2020-03-24T15:08:30+03:00
Общество

Из-за карантина по коронавирусу в Петербурге закрываются фитнес-клубы и бассейны

До тренировок будут допущены только профессиональные спортсмены
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фитнес-клубы и бассейны Петербурга закрываются из-за коронавирусаФитнес-клубы и бассейны Петербурга закрываются из-за коронавирусаФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В связи с пандемией нового вируса в Северной столице принимаются новые меры безопасности. Из-за карантина в Петербурге закроются фитнес-клубы и бассейны. Все посещение будет приостановлено с четверг, 26 марта, на неопределенное время, предварительно, до 30 апреля включительно.

- В Петербурге из-за коронавируса временно приостановят работу фитнес-клубы и плавательные бассейны. Ограничения начнут действовать в четверг, 26 марта, - говорится в распоряжении главного государственного санитарного врача по городу.

Единственные, кто сможет продолжить тренировки – это только профессиональные спортсмены и члены спортивных сборных России.

Напомним, что в Петербурге приняты ряд мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Так, горожанам запрещено посещать мероприятия численностью более 50 человек. Закрыты музеи и театры, а также кинотеатры.

Число зараженных коронавирусом 24 марта в Петербурге увеличилось. Сейчас с подтвержденным диагнозом в Боткина находятся 19 петербуржцев и трое жителей Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество поездов в петербургском метро уменьшилось
С 30 марта всех школьников Петербурга отправят на домашнее обучение
Из-за коронавируса в Петербурге закрываются фудкорты и отменяются мероприятия в торговых центрах
В Ленобласти рассказали, как учиться школьникам во время коронавируса
Собянин предлагает запретить петербуржцам старше 65 лет выходить из дома из-за коронавируса
Режим повышенной готовности в Петербурге из-за коронавируса: МЧС напомнило о важности самоизоляции прибывшим из-за границы
Суд освободил от уголовной ответственности мужчину, зарезавшего ребенка в детском саду Нарьян-Мара
Муфтий Петербурга попросил мусульман не обниматься и не здороваться за руку
Из-за карантина по коронавирусу в Петербурге закрываются фитнес-клубы и бассейны
Стало известно, для кого и в каких банкоматах ограничат выдачу наличных
Икону «Спас Нерукотворный» привезли в Петербург
Врач из Петербурга создала угрозу заражения пациентов коронавирусом
Сотрудница «Газпрома» перевела мошенникам 4 миллиона рублей
Необычно большая пробка образовалась на Приморском проспекте
Движение по улице Ленина закроют на три недели
Штормовой ветер накроет Петербург в среду, 25 марта
Женщина погибла при пожаре на Таллинском шоссе
Дело историка-расчленителя Олега Соколова поступило в петербургский суд
Дачу Фаберже просят спасти от разрушения
Свесив ноги вниз: Школьники, по случаю каникул, устроили тусовку на крыше многоэтажки