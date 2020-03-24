Суд освободил от уголовной ответственности мужчину, зарезавшего ребенка в детском саду Нарьян-Мара
Суд Ненецкого автономного округа (НАО) признал невменяемым 36-летнего Дениса Поздеева, которого обвиняли в жестоком убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара. На выездном заседании, которое состоялось 24 марта в Архангельске, было решено освободить мужчину от уголовной ответственности и направить на принудительное лечение.
- Согласно заключению психолого-психиатрической судебной экспертизы Поздеев не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, -сообщает пресс-служба суда НАО.
Другими словами, обвиняемый просто не понимал, что делает в тот момент, когда пробрался в помещение детского сада и напал с ножом на спящего ребенка.
Судья с доводами медиков согласился и освободил Поздеева от ответственности.
Напомним, что трагедия произошла 31 октября в детсаду «Сказка» Нарьян-Мара. Во время тихого часа вооруженный ножом мужчина прошел мимо охранника (тот принял его за родителя малыша), поднялся на второй этаж, зашел в одну из групп и убил 6-летнего мальчика.
Позднее он кричал, что совершить убийство ему приказали голоса в голове «чтобы сбылось заклятье».
Убил ребёнка в детском саду ради заклинания.«Надо было убить ребёнка. Маленького ребёнка. Чтобы заклинание сбылось»... Убийца 6-летнего малыша в Нарьян-Маре сказал, что на зверство его толкнула книга «про вечную жизнь»
ИСТОЧНИК KP.RU