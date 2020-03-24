2020-03-24T15:21:51+03:00
Общество

Суд освободил от уголовной ответственности мужчину, зарезавшего ребенка в детском саду Нарьян-Мара

Дениса Поздеева признали невменяемым и отправили на принудительное лечение
Петр КИБЕР
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Дениса Поздеева признали невменяемым. Фото: Следком РФДениса Поздеева признали невменяемым. Фото: Следком РФ
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Суд Ненецкого автономного округа (НАО) признал невменяемым 36-летнего Дениса Поздеева, которого обвиняли в жестоком убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара. На выездном заседании, которое состоялось 24 марта в Архангельске, было решено освободить мужчину от уголовной ответственности и направить на принудительное лечение.

- Согласно заключению психолого-психиатрической судебной экспертизы Поздеев не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, -сообщает пресс-служба суда НАО.

Другими словами, обвиняемый просто не понимал, что делает в тот момент, когда пробрался в помещение детского сада и напал с ножом на спящего ребенка.

Судья с доводами медиков согласился и освободил Поздеева от ответственности.

Напомним, что трагедия произошла 31 октября в детсаду «Сказка» Нарьян-Мара. Во время тихого часа вооруженный ножом мужчина прошел мимо охранника (тот принял его за родителя малыша), поднялся на второй этаж, зашел в одну из групп и убил 6-летнего мальчика.

Позднее он кричал, что совершить убийство ему приказали голоса в голове «чтобы сбылось заклятье».

Убил ребёнка в детском саду ради заклинания.«Надо было убить ребёнка. Маленького ребёнка. Чтобы заклинание сбылось»... Убийца 6-летнего малыша в Нарьян-Маре сказал, что на зверство его толкнула книга «про вечную жизнь»

ИСТОЧНИК KP.RU

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