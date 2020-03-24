2020-03-24T15:36:12+03:00
Общество

Режим повышенной готовности в Петербурге из-за коронавируса: МЧС напомнило о важности самоизоляции прибывшим из-за границы

Все горожане должны соблюдать режим повышенной готовности в Петербурге из-за коронавируса
Лилия КОЗЛОВА
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Роспотребнадзор требует всех прибывших из-за границы в Петербург соблюдать карантинРоспотребнадзор требует всех прибывших из-за границы в Петербург соблюдать карантинФото: Михаил ФРОЛОВ
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В городе на Неве принимаются все новые меры для борьбы с распространением новой китайской пневмонии. С 26 марта закрываются фитнес-клубы и бассейны. В МЧС отмечают, что очень важно соблюдать режим повышенной готовности в Петербурге из-за короновируса. В частности – всем прибывшим из-за границы обязательно нужно соблюдать 14-дневный карантин.

- Гражданам, у которых был контакт с больными или тем, кто вернулся из путешествия или был в командировке, необходимо сообщить о своем возвращении в штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией вашего региона и соблюдать карантин у себя дома 14 дней. Если вы находились в странах неблагополучных по COVID-19 вместе с друзьями или семьей, можно соблюдать совместный двухнедельный карантин в одном помещении или квартире, - заявили в Роспотребнадзоре.

Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной инфекции – времени, когда болезнь может проявить первые симптомы. Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтеров. Пока вы находитесь в режиме карантина дома, вам открывают лист нетрудоспособности на две недели. Чтобы получить больничный не нужно приходить в поликлинику, его можно оформить дистанционно на сайте Фонда социального страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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