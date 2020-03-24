2020-03-24T15:43:04+03:00
Общество

Собянин предлагает запретить петербуржцам старше 65 лет выходить из дома из-за коронавируса

Аналогичную меру защиты пожилых от вируса в Москве вводят с четверга
Анна ПОСЛЯНОВА
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Пока об отправке пожилых петербуржцев и жителей других городов-миллионников на самоизоляцию говорят как о рекомендации регионам.Пока об отправке пожилых петербуржцев и жителей других городов-миллионников на самоизоляцию говорят как о рекомендации регионам.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Совещание по вопросам защиты россиян от коронавируса проходит в Москве. Президент России Владимир Путин встретился с зампредом Правительства по вопросам соцполитики Татьяной Голиковой, руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В ходе совещания Сергей Собянин отметил, что с четверга, 26 марта, в столице вводится запрет на выход из дома людей старше 65 лет. Пока меру вводят до 15 апреля.

– Люди от 65 и старше с четверга будут сидеть дома, причем даже те, которые работают: они уйдут на больничный, – отметил Собянин.

По мнению Собянина, подобную меру стоило бы распространить и на Петербург, и на все российские города с населением свыше миллиона жителей – «везде, где есть приличная динамика» по заболеваемости коронавирусом. Татьяна Голикова предложение поддержала.

– Самая главная проблема у нас будет с пожилыми: у них самое тяжелое протекание болезни, они будут лежать на реанимационных койках, – пояснил Собянин. – Наша задача сгладить пик числа пациентов. Иначе больничная сеть просто не справится.

На данный момент об отправке пожилых петербуржцев и жителей других городов-миллионников на самоизоляцию говорят как о рекомендации регионам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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