Из-за коронавируса в Петербурге закрываются фудкорты и отменяются мероприятия в торговых центрах

24 Март 2020 2020-03-24T16:09:01+03:00

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Правительство Петербурга приняло новые меры по борьбе с коронавирусом. Так, с 26 марта в городе вводится ряд новых запретов для того, чтобы предотвратить распространение вируса среди населения. В частности в торговых центрах закроются ресторанные дворики и отменят все мероприятия.

- С 26 марта до 30 апреля временно приостановить проведение в Петербурге досуговых мероприятий в помещениях, расположенных в торговых комплексах, - говорится в документе на портале Роспотребнадзора.

На это же время запрещено оказание услуг общественного питания в ТЦ, в так называемых фудкортах или ресторанных двориках. Это правило не распространяется на те кафе, у которых есть отдельный зал для обслуживания посетителей.

Напомним, что также с 26 марта в Петербурге закрываются все фитнес-клубы и бассейны.

ИСТОЧНИК KP.RU