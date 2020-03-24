2020-03-24T16:20:19+03:00
Общество

С 30 марта всех школьников Петербурга отправят на домашнее обучение

Соответствующее распоряжение подписал губернатор города на Неве
Петр КИБЕР
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После каникул петербургских школьников ждут две недели домашних занятий.После каникул петербургских школьников ждут две недели домашних занятий.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургские школьники не получат еще две недели отдыха. Вместо продления каникул, о котором говорил министр просвещения России, власти Петербурга решили ввести режим дистанционного образования. Учиться дома предстоит до 12 апреля.

- Запретить на территории Санкт-Петербурга с 26.03.2020 по 12.04.2020 осуществление деятельности в организациях начального и среднего общего образования, а также профессионального образования и мест прохождения практики, - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Смольного.

Таким образом, с 26 по 12 апреля на удаленку переходят все училища, техникумы, а с 30 марта, с окончанием каникул, и школьники.

- Это занятия с изучением учебного материала, поверочными работами, тестами с использованием учебных пособий (учебники, рабочие тетради и т.д.), а также бесплатных информационных ресурсов, определенных учителем, только в домашней обстановке с обратной связью через электронную почту, чаты, социальные сети и др. - поясняют в городской администрации.

Аналогичные меры введены и в Ленинградской области. Там уже предложили три модели дистанционного обучения, которые смогут выбрать школы.

Распоряжение не касается петербургских детских садов – родители могут водить малышей в группы по желанию, а также высших учебных заведений, где регламент устанавливает руководство вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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