Количество поездов в петербургском метро уменьшилось

24 Март 2020 2020-03-24T16:29:47+03:00

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В Петербурге карантин в связи с коронавирусом частично распределился на многие сферы жизни горожан. Из-за того, что в городе закрыты театры, музеи, отменены занятия в школах и университетах, а многие находятся на самоизоляции, потребность в общественном транспорте спала. Так, во вторник, 24 марта, метрополитен уменьшил впуск поездов на линии.

- С сегодняшнего дня выпуск поездов метро уменьшен, минус 3-4 состава на каждой линии. Увеличенные интервалы движения особенно заметили пассажиры 5-й линии метро, где поезда приходилось ждать по 4-5 минут, - сообщили в «Питертранспорт».

Напомним, что Петербурге увеличилось количество зараженных коронавирусом. На сегодняшний день в Боткинской больнице находятся 22 пациента – 19 петербуржцев и трое из Ленинградской области. Ранее двое зараженных выздоровели и были выписаны из медучреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU