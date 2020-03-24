2020-03-24T16:29:47+03:00
Общество

Количество поездов в петербургском метро уменьшилось

Из-за сокращения пассажиропотока в подземке изменился интервал движения составов
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербургском метро сократилось количество поездов на линияхВ Петербургском метро сократилось количество поездов на линияхФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Петербурге карантин в связи с коронавирусом частично распределился на многие сферы жизни горожан. Из-за того, что в городе закрыты театры, музеи, отменены занятия в школах и университетах, а многие находятся на самоизоляции, потребность в общественном транспорте спала. Так, во вторник, 24 марта, метрополитен уменьшил впуск поездов на линии.

- С сегодняшнего дня выпуск поездов метро уменьшен, минус 3-4 состава на каждой линии. Увеличенные интервалы движения особенно заметили пассажиры 5-й линии метро, где поезда приходилось ждать по 4-5 минут, - сообщили в «Питертранспорт».

Напомним, что Петербурге увеличилось количество зараженных коронавирусом. На сегодняшний день в Боткинской больнице находятся 22 пациента – 19 петербуржцев и трое из Ленинградской области. Ранее двое зараженных выздоровели и были выписаны из медучреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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