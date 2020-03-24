2020-03-24T16:40:53+03:00
Общество

Автомобилистам напомнили правила парковки для инвалидов в платной зоне

Петербуржцы с ограниченными возможностями могут бесплатно парковать машины на специальных местах
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургским автомобилистам напомнили правила пользования платными парковкамиПетербургским автомобилистам напомнили правила пользования платными парковкамиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Петербургским автомобилистам напомнили о правилах парковки в платных зонах. Так, в понедельник, 23 марта, комитет по развитию транспортной инфраструктуры города на Неве отметил, что машины инвалидов и людей их перевозящих можно оставлять даже на платных парковках бесплатно, но в специально отведенных под это местах.

- Инвалиды I, II, III группы и лица, их перевозящие, имеют право бесплатно парковаться в зоне платной парковки только на специальных парковочных местах, обозначенных соответствующей разметкой и дорожными знаками «Парковка» с табличкой «Инвалиды» и при условии размещения опознавательного знака «Инвалид» на борту автомобиля, - отметили в КРТИ.

Как правило, в зоне платной парковки не менее 10 процентов парковочных мест в обязательном порядке выделено для размещения транспортных средств инвалидов. Если такие парковочные места заняты, то, при условии размещения транспортного средства на иных парковочных местах, парковка осуществляется на общих основаниях и должна быть оплачена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Автомобилистам напомнили правила парковки для инвалидов в платной зоне