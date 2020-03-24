2020-03-24T18:01:13+03:00
Происшествия

Адвокат историка Соколова попросил сделать заседания закрытыми из-за «тайны личной жизни»

Александр Почуев уверен, что общественность заранее негативно настроена к его подзащитному
Петр КИБЕР
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Адвокат историка Соколова будет настаивать на закрытом процессе.Адвокат историка Соколова будет настаивать на закрытом процессе.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве и расчленении своей молодой любовницы Анастасии Ещенко, будет просить суд о закрытом формате рассмотрения дела. Это нужно для сохранения «тайны личной жизни». Ранее дело об убийстве зарегистрировал Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.

- В связи с распространением Объединенной пресс-службой судов Санкт-Петербурга сведений из обвинительного заключения в отношении историка Соколова до начала судебного производства, защита ходатайство о проведении судебных заседаний в закрытом порядке, - сообщил «Комсомольской правде» адвокат обвиняемого.

Это необходимо для того, чтобы до приговора в обществе не сформировалось обвинительное мнение в отношении Соколова.

Также Почуев потребовал от суда прекратить разглашение подробностей дела и призвал адвокатов семьи убитой Анастасии Ещенко поддержать усилия для нераспространения сведений, о «личных и интимных сторонах жизни участников трагедии».

Версия: Доцент СПбГУ Соколов убил студентку-любовницу, когда она спала

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ИСТОЧНИК KP.RU

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