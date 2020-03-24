Адвокат историка Соколова попросил сделать заседания закрытыми из-за «тайны личной жизни»

24 Март 2020 2020-03-24T18:01:13+03:00

Александр Почуев уверен, что общественность заранее негативно настроена к его подзащитному

Изменить размер текста: A A

Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве и расчленении своей молодой любовницы Анастасии Ещенко, будет просить суд о закрытом формате рассмотрения дела. Это нужно для сохранения «тайны личной жизни». Ранее дело об убийстве зарегистрировал Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.

- В связи с распространением Объединенной пресс-службой судов Санкт-Петербурга сведений из обвинительного заключения в отношении историка Соколова до начала судебного производства, защита ходатайство о проведении судебных заседаний в закрытом порядке, - сообщил «Комсомольской правде» адвокат обвиняемого.

Это необходимо для того, чтобы до приговора в обществе не сформировалось обвинительное мнение в отношении Соколова.

Также Почуев потребовал от суда прекратить разглашение подробностей дела и призвал адвокатов семьи убитой Анастасии Ещенко поддержать усилия для нераспространения сведений, о «личных и интимных сторонах жизни участников трагедии».

Версия: Доцент СПбГУ Соколов убил студентку-любовницу, когда она спала

Выстрел в упор в висок говорит о том, что жертва не сопротивлялась (подробности)

Преподаватель СПбГУ расчленил студентку-любовницу и пытался утопить останки в Мойке

Шокирующее убийство произошло в Петербурге в ночь на субботу, 9 ноября. Профессора СПбГУ Олега Соколова задержали, когда он пытался избавиться от останков убитой девушки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU