Экс-игрок «Зенита» Максим Астафьев заразился коронавирусом

24 Март 2020 2020-03-24T18:00:52+03:00

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Бывший игрок «Зенита», ныне защищающий цвета областного «Ленинградца» Максим Астафьев заболел коронавирусом. Об этом стало известно 24 марта. А сине-бело-голубые уже пожелали спортсмену здоровья.

- Футбольный клуб «Зенит» желает здоровья Максиму Астафьеву, у которого, по информации СМИ, была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. Скорейшего выздоровления, Максим! – сообщает пресс-служба петербургской команды.

По предварительным данным, Астафьев стал одним из пациентов, ранее госпитализированных в Боткинскую больницу, у которых подтвердился коронавирус. Сейчас 37-летний футболист находится все в той же больнице в изоляторе. Его состояние удовлетворительное.

- Наш полузащитник попал в больницу им. Боткина с повышенной температурой в пятницу. В данный момент симптомов болезни у него нет. Остальные игроки и персонал клуба продолжают находиться в самоизоляции и чувствуют себя хорошо, - сообщает пресс-служба ФК «Ленинградец»

Напомним, что 24 марта были зафиксированы пять случаев заболевания у жителей Санкт-Петербурга и еще два – у пациентов из Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU