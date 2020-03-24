Инструкции как себя вести в изоляции по коронавирусу, будут печатать на квитанциях ЖКХ
Власти Петербурга намерены принять новые меры, чтобы уберечь горожан от заболевания коронавирусом. Так, жителям Северной столицы на квитанциях за услуги ЖКХ напомнят, как правильно себя вести в условиях карантина.
-Готовятся инструкции о том, как вести себя в режиме самоизоляции. Их будут печатать на обратной стороне квитанций за коммунальные услуги, - приводит слова вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной пресс-служба Смольного.
А пока по почтовым ящикам петербуржцев начали разносить листовки с информацией о том, как противостоять коронавирусу и не заразиться им. Уже напечатано 2,5 миллиона экземпляров. Еще 50 тысяч инструкций заготовлено для вернувшихся из зарубежной поездки.
А губернатор Александр Беглов напомнил, что каждый, посещавший другие страны в последние две недели, обязан сообщить об этом по телефону 112 и пригрозил наказанием вплоть до уголовного.
ИСТОЧНИК KP.RU