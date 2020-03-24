2020-03-24T18:04:05+03:00
Общество

Инструкции как себя вести в изоляции по коронавирусу, будут печатать на квитанциях ЖКХ

Так петербуржцам напомнят о правилах поведения в нынешних условиях
Петр КИБЕР
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На квитанциях по ЖКХ будут печатать инструкции по самоизоляциии при коронавирусе.На квитанциях по ЖКХ будут печатать инструкции по самоизоляциии при коронавирусе.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Власти Петербурга намерены принять новые меры, чтобы уберечь горожан от заболевания коронавирусом. Так, жителям Северной столицы на квитанциях за услуги ЖКХ напомнят, как правильно себя вести в условиях карантина.

-Готовятся инструкции о том, как вести себя в режиме самоизоляции. Их будут печатать на обратной стороне квитанций за коммунальные услуги, - приводит слова вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной пресс-служба Смольного.

А пока по почтовым ящикам петербуржцев начали разносить листовки с информацией о том, как противостоять коронавирусу и не заразиться им. Уже напечатано 2,5 миллиона экземпляров. Еще 50 тысяч инструкций заготовлено для вернувшихся из зарубежной поездки.

А губернатор Александр Беглов напомнил, что каждый, посещавший другие страны в последние две недели, обязан сообщить об этом по телефону 112 и пригрозил наказанием вплоть до уголовного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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