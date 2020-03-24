2020-03-24T18:35:10+03:00
Общество

Стало известно, когда медицинские маски появятся в аптеках Санкт-Петербурга

Днем 24 марта их можно было купить только в одном месте - да и там оставался запас всего в 200 штук
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Медицинские маски в аптеках Санкт-Петербурга появятся еще не скоро.Медицинские маски в аптеках Санкт-Петербурга появятся еще не скоро.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге по-прежнему сохраняется дефицит медицинских масок. По данным единой справочной службы, на момент верстки номера их продавала всего одна аптека — да и там оставался запас в 200 штук. Однако власти Северной столицы ударными темпами работают над проблемой: скоро в городе должны появиться дополнительные производства, рассчитанные на выпуск нескольких миллионов медицинских масок в сутки.

Как сообщил «Комсомолке» источник в городском здравоохранении, маски в аптеки все-таки поступают — но редко и урывками, поэтому взволнованные горожане раскупают их в мгновение ока.

- Сейчас все распределение масок по стране взял на себя минпромторг, - объяснил собеседник издания. - Поставки уже идут по регионам. В первую очередь средствами защиты будут оснащаться медицинские учреждения — то есть, больницы, поликлиники и так далее.

Маски в аптеках раскупают с бешеной скоростью - кое-где даже пришлось ввести ограничения по количеству штук в одни руки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Маски в аптеках раскупают с бешеной скоростью - кое-где даже пришлось ввести ограничения по количеству штук в одни руки.Фото: Артем КИЛЬКИН

Для всех остальных в городе планируют наладить дополнительные производственные линии на предприятиях, которые занимаются «смежной деятельностью». Речь, уточняет источник, идет о косметических предприятиях, где есть возможность изготавливать средства защиты.

Как скоро новые линии удастся ввести в строй, пока не известно. По словам нашего собеседника, сейчас решаются организационные моменты — составляются бизнес-планы, подсчитываются расходы и количество людей, которых нужно будет задействовать в процессе.

- На каком этапе эта работа находится и когда закончится, сказать трудно, - отмечает источник. - Но на то, чтобы непосредственно запустить производство, нужно две недели. Поэтому в ближайший месяц, скорее всего, в свободной продаже в аптеках маски не появятся. Но все может измениться — зависит от того, как быстро удастся уладить организационные вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге увеличат объем выпусков антисептиков
Больницы Петербурга приостановили плановую госпитализацию пациентов до 30 апреля
Коронавирус в Петербурге, новости на 24 марта 2020 года: В Боткинской больнице с подозрением на вирус и симптомами ОРВИ находятся 342 пациента, в их числе 22 ребенка
Трое из пяти заболевших заразились коронавирусом в Петербурге, а не за рубежом
Стало известно, когда медицинские маски появятся в аптеках Санкт-Петербурга
Все стоматологические клиники Петербурга перестанут принимать пациентов из-за коронавируса
Инструкции как себя вести в изоляции по коронавирусу, будут печатать на квитанциях ЖКХ
Экс-игрок «Зенита» Максим Астафьев заразился коронавирусом
Адвокат историка Соколова попросил сделать заседания закрытыми из-за «тайны личной жизни»
Автомобилистам напомнили правила парковки для инвалидов в платной зоне