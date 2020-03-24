Коронавирус в Петербурге, новости на 24 марта 2020 года: В Боткинской больнице с подозрением на вирус и симптомами ОРВИ находятся 342 пациента
Оперативный штаб Санкт-Петербурга по противодействию коронавирусу привел новые данные о ситуации с заболеванием в городе. По состоянию на 24 марта в Боткинскую больницу с признаками ОРВИ госпитализированы 342 пациента. У 19 человек коронавирус подтвержден.
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- Всего в стационаре больницы им. Боткина находится 342 пациента, в их числе 22 ребенка старше 5 лет. За прошедшие сутки с признаками ОРВИ поступило 50, выписано 47 человек, - сообщает Оперштаб.
Что касается заболевших, то 24 марта стало известно о пяти случаях коронавируса в Петербурге и двух - в Ленинградской области. В числе последних оказался и бывший футболист «Зенита» Максим Астафьев.
Таким образом в карантинном изоляторе с диагнозом «коронавирсуная инфекция» содержатся 19 человек. Еще двое ранее заболевших пациентов были выписаны на прошлой неделе.
Напомним, что по решению Главного санитарного врача города до 30 апреля в Санкт-Петербурге из-за мер против коронавируса прекращается плановый прием, госпитализация и вакцинация всех пациентов.
Так, в стоматологиях, даже частных, будут работать только дежурные врачи, принимающие с острой болью.
ИСТОЧНИК KP.RU
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